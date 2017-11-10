В Одеській області сталася пожежа на ринку "7-й кілометр" (фото, відео)

В Овідіопольському районі Одеської області на промтоварному ринку «7-й кілометр» згорів двоповерховий склад. Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС в Одеській області, 10 листопада о 3:00 на 7 км Овідіопольської дороги виникла пожежа. Як стало відомо, загоряння сталася у двоповерховій будівлі складу на вулиці Базова, 12.

«О 5:41 рятувальники ліквідували пожежу на площі 900 квадратних метрів. Загиблих і травмованих немає. Від знищення вогнем врятовано розташовані поруч склади», - повідомили в главку.

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Від ДСНС до гасіння залучалися 70 осіб особового складу і 15 одиниць техніки. Причина загоряння встановлюється.

Раніше стало відомо, в Києві вночі сталася масштабна пожежа в гіпермаркеті.