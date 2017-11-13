У Бердичеві поліція розслідує ДТП, під час якої на пішохідному переході постраждала жінка з 10-річним хлопчиком

Житомир. 13 листопада. УНІАН. У Бердичеві Житомирської області поліція розслідує аварію, під час якої вчора на пішохідному переході постраждала жінка з 10-річним хлопчиком. Про це повідомили УНІАН у відділі комунікацій поліції Житомирської області.

Як зазначається у повідомленні, дорожньо-транспортна пригода сталась у Бердичеві 12 листопада. Під час аварії травми отримали 29-річна мати з 10-річним сином, їх було госпіталізовано. Поліцією розпочато досудове розслідування.

«Близько 17.00 по вулиці Житомирській в районному центрі водій автомобіля «ВАЗ-2106», 42-річний бердичівлянин, вчинив наїзд на пішоходів, які рухались по нерегульованому пішохідному переходу. Унаслідок ДТП травми отримала 29-річна жінка та її 10-річний син. Їх було госпіталізовано до місцевої лікарні з травмами різного ступеню тяжкості», - розповіли УНІАН у поліції.

Відомості про цю подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Триває з’ясування причин та обставин аварії.