"На сьомому небі від щастя": 62-річний "Містер Бін" стане батьком втретє

Нещодавно стало відомо, що знаменитий актор Роуен Аткінсон, який став популярним на весь світ завдяки ролі харизматичного і забавного «Містера Біна», незабаром стане батьком втретє.

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Ось вже через 2 тижні у знаменитого американського актора буде поповнення в родині. Джерела з близького оточення пари зазначили, що вони дуже щасливі і вже не можуть дочекатися самого важливого дня! 33-річна дружина Аткінсона Луїза Форд скоро подарує своєму коханому першу спільну дитину.

До речі, у актора вже є двоє дітей - 23-річний син Бен і 21-річна донька Лілі від першого шлюбу з Санестрою Састрі, на якій чоловік був одружений протягом 24 років, пише журнал "Ліза".

На жаль, на даний момент поки що немає жодних подробиць про майбутнє малюка. Інсайдери повідомляють, що пара активно готується до поповнення в сімействі: «Роуен і Луїза знаходяться на сьомому небі від щастя і не можуть дочекатися появи малюка. Це дуже щасливий час для них обох».