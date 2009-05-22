Київрада визначила нову схему видачі дозволів на МАФи

Київська міська рада прийняла нову схему видачі дозволів на розміщення тимчасових споруд у столиці та програму антикризової підтримки підприємців, які здійснюють свою діяльність у цих спорудах.

Як передає кореспондент УНІАН, за два відповідних рішення проголосували, відповідно, 78 та 87 депутатів Київради, присутніх в залі.

Коментуючи ці рішення, представник фракції БЮТ в Київраді Василь СЕНЧУК, який займався підготовкою документів, пояснив, що новий порядок передбачає видачу дозволів через єдиного оператора, яким тепер визначено Головне управління архітектури та дизайну КМДА.

Протягом двох місяців усі районні адміністрації, райради, а також підприємство “Київпастранс”, мають надати до Головархітектури списки всіх підприємців, які мають тимчасові споруди і працюють в них. Впродовж одного місяця Головархітектура має створити єдиний список всіх вже існуючих в столиці МАФів.

Згідно з цим списком Управління видасть нові дозволи на ведення підприємницької діяльності особам, які вже мають функціонуючі МАФи. Ці дозволи будуть видаватись безкоштовно, підкреслив В.СЕНЧУК.

Він поінформував, що відповідно до прийнятих рішень, при КМДА створюється спеціальна комісія з вирішення спірних питань, до якої увійдуть представники Головархітектури, депутати міської та районних рад, підприємці, представники громадськості. За висновками цієї комісії прийматимуться рішення щодо подальшої діяльності того чи іншого МАФу, розміщення чи функціонування якого є під сумнівом.

Нові дозволи підприємцям, МАФи яких легально функціонують, будуть видаватися на три роки.

Як повідомив В.СЕНЧУК, розміщення нових МАФів у місті надалі відбуватиметься відповідно до схеми їх розміщення, яку має розробити Головархітектура і яка буде затверджена на засіданні Київради. За його словами, ця схема має бути прийнята до кінця поточного року.

В.СЕНЧУК також повідомив, що згідно з прийнятими сьогодні рішеннями, буде заборонено розміщувати МАФи на територіях шкільних та дошкільних закладів столиці, а також на Майдані Незалежності.

За його словами, в рішенні не йдеться про те, що необхідно демонтувати МАФи, які вже є на центральній площі міста, але нових тимчасових споруд більше не встановлюватимуть.

На запитання, чи передбачена плата за отримання дозволу на встановлення нового МАФу вже відповідно до нової схеми розміщення цих споруд в столиці, В.СЕНЧУК сказав, що це питання ще опрацьовується.