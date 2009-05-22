Росія допоможе збудувати завод ядерного палива в Україні

Україна і Росія домовились до 15 липня цього року укласти довгостроковий контракт на постачання ядерного палива для АЕС України після 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НАЕК «Енергоатом» з посиланням на домовленості, зафіксовані в підсумковому протоколі квітневого засідання Комітету з питань економічного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії.

За даними прес-служби, підписання контракту в обумовлений термін доручено забезпечити Міністерству палива й енергетики і державної корпорації «Росатом».

Крім того, Мінпаливенерго і «Росатому» доручено до 1 листопада підготувати проект угоди про співпрацю в будівництві 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС.

Домовленостями також зафіксовано, що за умови укладення довгострокового контракту на постачання ядерного палива для АЕС України після 2010 року на 12 діючих енергоблоків АЕС, а також за умови закупівлі українською стороною у Росії, починаючи з 2011 року, всього обсягу послуг із збагачення урану російська сторона забезпечить свою участь у будівництві заводу з фабрикації ядерного палива в Україні за російськими технологіями. При цьому передбачається, що підприємство буде споруджено в термін, необхідний для забезпечення перших паливних завантажень 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС, які планується ввести в експлуатацію в 2015-2016 рр.

Нагадаємо, на даний момент монопольним постачальником ядерного палива на українські АЕС є російська корпорація «ТВЕЛ». У 2010 році закінчується термін дії довгострокового контракту на постачання ядерного палива, укладеного між НАЕК «Енергоатом» і ВАТ «ТВЕЛ».