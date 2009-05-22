У Держдумі не можуть змиритися, що РФ на Євробаченні представляла українка

КПРФ, ЛДПР і "Справедлива Росія" виступили в Думі з гучними заявами з приводу поразки країни на конкурсі "Євробачення-2009".

"Єдину Росію" ця тема не цікавить, але депутати трьох фракцій мають намір продовжити розслідування причин програшу і добитися покарання винних у цьому. Зокрема, їх цікавить, як витрачалися виділені гроші і хто вибрав на відбірковому конкурсі "Українку, яка співає рідною мовою", пише "Независимая газета".

Минулого тижня депутат від КПРФ Микола КОЛОМЕЙЦЕВ заявив, що "в умовах кризи виділення мільярдів рублів заради примхи нащадків вельможних – це взагалі блюзнірство". Він запропонував, щоб думський бюджетний комітет зажадав від Рахункової палати перевірити ефективність, законність і цільове використання ВАТ "Перший канал" виділених на конкурс коштів. Нагадаємо, що, за деякими оцінками, бюджет московського "Євробачення" склав близько 39 млн. євро. Доручення М.КОЛОМЕЙЦЕВА більшістю нижньої палати підтримане не було.

Як пише газета, комуністи вважають, що згадані М.КОЛОМЕЙЦЕВИМ "вельможні нащадки" мають прямий стосунок до керівництва Першого каналу, тому "Єдина Росія" не дозволить Держдумі ініціювати розслідування. Більше того, на думку М.КОЛОМЕЙЦЕВА, "швидше за все "Євробачення" обійшлося максимум у чотири мільйони євро, а все решта пішло невідомо куди".

А есерів більше зацікавив факт перемоги української співачки Анастасії ПРИХОДЬКО на внутрішньому російському відборі. На думку депутата Антона БЕЛЯКОВА, який очолює Громадський антикорупційний комітет, це стало наслідком "не чесної конкуренції, а протекціонізму й кумівщини". А.БЕЛЯКОВ заявив, що веде справжнє розслідування. Направлено запити на Перший канал і в компанію, яка забезпечувала SMS-голосування під час проведення конкурсу.

Ще один есер – депутат Михайло СТАРШИНОВ – нагадав, що у відбірковому конкурсі брали участь більш як півтора тисячі осіб, але "хтось вибрав найдостойнішою українку, яка співає рідною мовою". А лідер фракції ЛДПР Ігор ЛЕБЕДЄВ обурився тим, що "громадянці іноземної держави, до того ж із сумнівною політичною репутацією" було довірено право представляти Росію. На його думку, необхідно провести засідання комітету Держдуми з питань культури, на яке треба запросити всіх відповідальних за поразку нашої країни.

Нагадаємо, що на конкурсі "Євробачення-2009" переміг представник Норвегії Олександр РИБАК, 23-річний співак, який колись проживав у Білорусі.