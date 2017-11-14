В Одеській області відсутні 4 вакцини проти смертельних хвороб – Степанов

В Одеській області відсутні 4 вакцини від смертельних хвороб. Йдеться про протиправцеву, протидифтерійну, протигангренозну та проти укусу каракурту вакцини. Крім цього, лише на 20 відсотків забезпечені потреби населення області протиботуліністичною сироваткою – 20%, антирабічним імуноглобуліном – 17%, вакциною антирабічною – 17%, протиправцевим анатоксином – 16%. Про це стало відомо під час апаратної наради Одеської облдержадміністрації. Протягом п’яти місяців Міністерство охорони здоров’я України не постачає необхідні вакцини та не дає дозволу ввезти їх самостійно.

«Це питання дуже важливе. Мене обурює позиція Міністерства охорони здоров’я щодо забезпечення вакцинами і сироватками. Вони самостійно не здатні чомусь забезпечити все населення і не можуть надати цю можливість Одеській області. Проти 4 смертельних хвороб вакцин взагалі немає, і проти 4 – в недостатній кількості. Наприклад, якщо завтра, не дай Боже, спалах ботулізму маємо – з п’яти людей, які захворіють, четверо помруть», - зауважив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов.

За попередніми розрахунками, для закупівлі імунобіологічних препаратів для екстреної профілактики ботулізму, дифтерії, гангрени, правця, сказу, укусів гадюк та павуків потрібно 5 мільйонів гривен.

«Ще у червні ми звернулися до Міністрества охорони здоров’я з проханням надати нам можливість самостійно закупити ці вакцини для області. Я знаю, як їх ввезти. Мова йде про перелік вакцин від захворювань, які несуть смертельний характер. П’ять місяців ми не можемо отримати відповідь. Просто в іграшки граємо, а їх ціна – людські життя. Готуємо ще одне звернення до Міністерства охорони здоров’я України. Також я поспілкуюся з Прем’єр-Міністром України Володимиром Гройсманом, аби отримати дозвіл закупити вакцини самостійно», - наголосив Максим Степанов.