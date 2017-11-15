Україна посідає 17-е місце у світі за рівнем тероризму

Україна займає 17-у сходинку серед країн за рівнем впливу тероризму. Про це свідчить звіт про стан глобального тероризму в 2017 році ("The Global Terrorism Index 2017), оприлюднений лондонським Інститутом економіки і світу. Україна отримала 6,6 бала за 10-бальною шкалою, передає Deutsche Welle.

В цілому експерти віднесли до списку країн з "найвищим" рівнем впливу тероризму на життя шість держав: Ірак (10 балів), Афганістан (9,4), Нігерію (9), Сирії (8,6), Пакистан (8,4), Ємен (7,9).

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Україна увійшла до групи країн з "високим" рівнем впливу тероризму разом з такими державами, як Сомалі, Індія, Туреччина, Лівія, Єгипет, Судан та інші. У західноєвропейських державах високим вплив тероризму, за оцінкою експертів, у Франції (6 балів і 23-е місце). Сполучені Штати Америки займають тридцять второей місце (5,4 бала), Росія - 33-е (5,3 бала), Великобританія - 35-е (5,1 бала).

Як повідомляв УНІАН, Україна посіла 64-е місце за рівнем життя серед 128 країн світу.