Заступник головного редактора Національної радіокомпанії пов’язує обшук в квартирі з журналістськими розслідуваннями

Заступник головного редактора Національної радіокомпанії України Світлана Мялик пов’язує обшук, який сьогодні силовики проводили у її квартирі, зі своїм проектом журналістських розслідувань та переконана, що таким чином здійснюється тиск на неї як журналіста. Про це вона повідомила кореспонденту УНІАН.

Мялик розповіла про подробиці сьогоднішнього обшуку у її помешканні: “Я була вдома, прийшли здоровенні хлопці - п’ять чоловік, пред’явили мені ордер (на обшук — УНІАН), я перевірила ці документи. Дійсно, там вказано моє прізвище, моя адреса. Вони сказали, що будемо проводити обшук, і щось почали шукати”, - сказала Мялик.

При тому вона зауважила, що їй не пропонували видати речі, які, можливо, шукали правоохоронці. Вони лише заявили, що шукатимуть флешки та інші носії інформації. При тому Мялик підкреслила, що жодних речей в результаті обшуку в неї вилучено не було.

Окрім того, вона заявила, що посадові особи, які проводили обшук, сказали: “Ми прийшли до вашого брата”.

Заступник головного редактора Національної радіокомпанії зауважила, що силовики не дозволили записати її розмову з ними на диктофон, проте їй вдалося зробити одне фото.

“В мене дійсно є зведений брат, але він проживає окремо”, - наголосила Мялик.

Окрім того, вона додала, що жодних інших пояснень стосовно її брата правоохоронці не надали. Разом з тим вона заявила, що сьогодні ж було проведено обшук також і в офісі її брата, який працює у податковій поліції керівником відділу з боротьби з незаконним обігом підакцизних товарів міста Києва.

За словами Мялик, обшук для її брата також став несподіванкою, і він не знає його причин.

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Заступник головного редактора Національної радіокомпанії заявляє, що обшук у неї був проведений з метою тиску на неї, як на журналіста: “Я почала курувати напрямок спецпроектів, почала займатися журналістськими розслідуваннями. В ефір це ще не вийшло, однак я вже володію певною інформацією стосовно певних тіньових економічних схем”.

Крім того, Мялик повідомила, що останнім часом їй надходили повідомлення з погрозами на Viber. “Також мені пошкодили машину, а перед тим на капоті писали нецензурні слова. Було таке, коли я поверталася додому пішки, за мною слідкувала якась особа. Але тоді я подумала, що це якась хвора людина”, - додала вона.

Мялик повідомила, що зараз до неї додому їде керівництво та юристи Національної радіокомпанії.

Як повідомляв УНІАН, раніше заступник головного редактора Національної радіокомпанії України Світлана Мялик написала на своїй сторінці у Facebook, що співробітники Служби безпеки України та Генеральної прокуратури проводять обшук у її квартирі. Вона розмістила декілька фотографій зі свого помешкання, де проходив обшук.

У прес-центрі СБУ агентству УНІАН повідомили, що «справа ГПУ стосується діяльності родича» Мялик.