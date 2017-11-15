Силовики обшукують квартиру заступника головного редактора Національної радіокомпанії

Заступник головного редактора Національної радіокомпанії України Світлана Мялик заявляє, що СБУ та Генеральна прокуратура проводять обшук у її квартирі. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Друзі, у мене в квартирі обшук. СБУ і прокуратура. Пов'язую це з профдіяльністю», - написала журналістка. Мялик також розмістила декілька фотографій зі свого помешкання, де проходить обшук.

«В останній час я почала курувати напрям спецпроектів на Укррадіо. Зокрема журналістських розслідувань. Останній час мала погрози на свою адресу. Йдеться про тіньові схеми щодо ненадходжень коштів до бюджету», - написала вона у коментарі під фотографіями.

Журналістка також повідомила, що силовики в неї вилучають техніку. У той же час, у прес-центрі СБУ агентству УНІАН повідомили, що «справа ГПУ стосується діяльності її родича».