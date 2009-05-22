Літак, збудований на Харківському авіазаводі, вилетів до Лівії

Літак Ан-74ТК-300 у VIP-компонуванні, збудований на Харківському державному авіаційному виробничому підприємстві (ХДАВП) на замовлення Лівійської Арабської Народної Соціалістичної Джамахирії, сьогодні вилетів у столицю Лівії – Тріполі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив міністр промислової політики України Володимир НОВИЦЬКИЙ.

За словами міністра, попереднє приймання літака лівійською стороною відбулося в Харкові, а остаточна проходитиме в Тріполі в понеділок, 25 травня.

Він також зазначив, що на ХДАВП продовжується будування ще двох літаків Ан-74-ТК-200 (санітарний варіант) на замовлення Лівії. «Ми плануємо їх закінчити до кінця першого півріччя наступного року», - уточнив міністр.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2005 року Управління цивільної авіації Лівійської Арабської Народної Соціалістичної Джамахирії і Харківське державне авіаційне виробниче підприємство ратифікували договір на постачання нового літака Ан-74ТК-300 у VIP-компонуванні. Згідно з угодою, літак мав бути поставлений замовникові впродовж трьох місяців з початку фінансування, яке лівійська сторона зобов`язалася розпочати з другої половини листопада 2005 року. Літак Ан-74ТК-300 мав бути переданий Лівії ще в 2006 році, проте у зв`язку фінансовими труднощами на ХДАВП його будівництво затяглося майже на три роки.

У квітні 2009 року Кабмін виділив Харківському авіапідприємству 160 млн. грн. із Стабфонду для завершення експортних замовлень.

Раніше ХДАВП одержало від Лівії замовлення на виготовлення двох літаючих госпіталів на базі Ан-74ТК-200С. Передбачалося, що з початком експлуатації машин Ан-74 буде укладено контракт на будування в Лівії бази технічного обслуговування українських літаків Ан-74 і Ан-140-100.