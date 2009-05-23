НБУ розпочав процедуру ліквідації банку "Причорномор'я"

Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії банку «Причорномор`я» (Дніпропетровськ) і початок процедури його ліквідації.

Про це йдеться в листі НБУ №44-012/5249-9950 від 22 травня ц.р., текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Національний банк України повідомляє, що, згідно з постановою правління Національного банку України від 20 травня 2009 року №305, від 25 травня 2009 року відкликана банківська ліцензія у ВАТ КБ „Причорномор`я” (Дніпропетровськ) і ініційована процедура ліквідації банку», – зазначається у листі.

Як повідомляв УНІАН, тимчасова адміністрація в банку «Причорномор`я» була введена з 30 січня 2009 року. Тимчасовим адміністратором призначений Юрій ШЕВЦОВ.

Довідка УНІАН. ВАТ КБ «Причорномор`я» (Дніпропетровськ) розпочало свою діяльність у квітні 1993 року.

На початок 2006 року акціонерами банку з частками більш як 5% були: українсько-британське підприємство з іноземними інвестиціями «Укрвнішметалкомплект» (13,67%), компанії «Інтертекс» (9,96%), «Ремтомед» (9,95%), «АБ Клуб» (6,28%) і «ЛСТ» (5,26%).

Статутний капітал банку на 1 липня 2008 року становив 85 млн. грн.