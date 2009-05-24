Зять Тимошенко заспівав на Святі пива у Рівному

У неділю в Рівному відбулося традицийне «Свято пива», родзинкою якого було безкоштовне частування ячмінним напоєм та виступ англійського зятя прем’єр-міністра України Шона КАРРА з рок-ансамблем «D.V.S.»

Як передає кореспондент УНІАН, цього разу організатори свята присвятили його 100-річчю місцевого пивзаводу та 160-річчю торгової марки «Бергшлосс».

У міському парку культури і відпочинку відбулося чимало розважальних заходів. Традиційно місцевий виробник пива торгової марки «Рівень» безкоштовно частував гостей свята цим напоєм.

Нині рівненські пивовари намагаються зберегти традиції виготовлення ячмінного напою, започатковані тут чеськими переселенцями. Архівні джерела свідчать, що перший пивзавод у тодішній царській Росії було побудовано у другій половині ХІХ століття у селі Глинськ нині Здолбунівського району Рівненської області.