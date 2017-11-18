Понад 40 тисяч українських школярів в Нацбібліотеці України для дітей дізнаються про духовну спадщину Афону

Понад 40 тисяч українських школярів в Національній бібліотеці України для дітей дізнаються про духовну спадщину Афону, а зокрема, побачуть два унікальних 3-D макети, один з яких у деталях повторює рельєф Святої Гори, другий - тривимірне зображення Лаври святого Афанасія.

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Як повідомляє "Православний спадок України на Святій Горі Афон", в рамках просвітницького проекту "20 стовпів Афону" також відбулося відкриття фотовиставки з видами Афону.

"Завдяки 3-D інсталяціям діти зможуть осягнути велич чернечого напівострова. Фотографії, які тут представленні, з точністю передають стиль життя насельників Святої Гори. В монастирях Афона несуть чернечих послух і вихідці з України. Щодня на Святій Горі монахи моляться за мир в Україні. Їхня молитва особлива, адже лунає до Господа зі Святої Гори", - сказав на відкритті виставки єпископ Васильківський УПЦ Миколай (Почтовий).

"Цінність розміщення виставки саме тут полягає у тому, що бібліотеку відвідує близько 300 осіб щодня. Школяри зможуть познайомитись з Афоном. Крім того, вони поділяться своїми враженнями з батьками", - сказав виконавчий директор БФ "Православний спадок України на Святій Горі Афон" Андрій Ус.

"Заохочуючи дітей до читання і духовності, ми маємо говорити про мотивацію, якою тут є поєднання світського і духовного життя. Світло життя ченців Афону – це просвітлення всіх наших душ. Я впевнена, що інформація, яку сьогодні почули діти, їм знадобиться і вони захочуть вивчити цю тему ретельніше", - сказала генеральний директор Національної бібліотеки України для дітей Алла Гордієнко.

Благодійний фонд "Православний спадок України на Святій Горі Афон" передав на зберігання в бібліотеку два унікальних 3-D макета. Розмір 3-D макета Святої Гори – 2,5 м в довжину і 0,9 м завширшки, вага – 180 кг Конструкція обнесена скляним куполом, виготовленим з ударостійкого скла. 3-D макет Великої Лаври - першого монастиря на Святій Горі, архітектура якої стала основою афонського будівництва монастирів, становить 1,2 м в довжину і 0,85 м в ширину.