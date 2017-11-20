У Дніпрі виявили півтори тисячі водіїв із фальшивими медичними довідками

Позбавити водійських прав через фальшиві медичні довідки можуть півтори тисячі водіїв у Дніпрі. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Зокрема, півтори тисячі несправжніх документів про стан здоров'я виявила поліція у Дніпрі. Підроблені довідки протягом двох років штампували восьмеро осіб.

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Наживалися на водіях працівники автошкіл, наркодиспансерів та медзакладів. У них виявили фальшиві бланки та печатки, а також цілих 12 томів із прізвищами клієнтів.

В поліції кажуть, що серед клієнтів були люди, яким взагалі не можна сідати за кермо.

"Особа, яка вживає наркотики або є хронічним алкоголіком безумовно не отримала б довідку. А так сідала за кермо автомобіля і їздила по наших вулицях нібито на законних підставах", - розповів заступник начальника ГУ поліції в Дніпроперовській області Олег Грозь.