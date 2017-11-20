У Дніпрі Порошенко вручив ключі від квартир у будинку, який побудували військові

Президент України Петро Порошенко сьогодні вручив ключі від 32 квартир військовим Державної спеціальної служби транспорту. Як передає кореспондент УНІАН, новий будинок збудований власними силами військової частини Держспецслужби.

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Його зведено протягом 2017 року. Президент особисто ознайомився з облаштуванням квартир у новому будинку. Глава держави відзначив внесок Державної спеціальної служби транспорту у відбудову Донбасу та відновлення інфраструктури в зоні АТО.

Порошенко заявив, що за три роки українським силовикам вручили понад 5 тисяч квартир. За його словами, понад дві тисячі військовослужбовців Держспецслужби отримали статус учасників антитерористичної операції.