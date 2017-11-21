Бейонсе назвали найбільш високооплачуваною виконавицею року

Журнал Forbes опублікував список найбільш високооплачуваних жінок в музиці за підсумками 2017 року.

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Рейтинг очолила американська співачка Бейонсе Ноулз. За даними видання, вона заробила $105 млн. На другому місці опинилася Адель, яка заробила $69 млн. Трійку лідерів замкнула Тейлор Свіфт з $44 млн.

У топ-10 опинилися Селін Діон, Дженіфер Лопез, Ріанна, Брітні Спірс, Доллі Партон, Барбара Стрейзанд і Кеті Перрі.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше журнал Forbes опублікував список найзаможніших зірок до 30 років.