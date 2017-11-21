В Одесі жінка всиновила 11 дітей (відео)
11:18, 21 листопада 2017Суспільство
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Попри складні медичні діагнози, діти ходять до школи та займаються творчістю.
В Одесі жінка всиновила більше десятка дітей
В Одесі 35-річна жінка всиновила одинадцятьох дітей - п'ятьох хлопчиків та шістьох дівчаток.
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Майже усі діти - зі складними діагнозами. Від них спочатку відмовилися біологічні батьки, а на декому поставили хрест і лікарі.
Але тепер вони гарно навчаються у школах, займаються музикою та малюванням, співають і танцюють.
Як повідомляв УНІАН, 24 червня у співробітниці одеського комунального підприємства народилося одразу п'ять малюків — три хлопчики і дві дівчинки.
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