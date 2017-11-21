В Одесі жінка всиновила 11 дітей (відео)

В Одесі 35-річна жінка всиновила одинадцятьох дітей - п'ятьох хлопчиків та шістьох дівчаток.

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Майже усі діти - зі складними діагнозами. Від них спочатку відмовилися біологічні батьки, а на декому поставили хрест і лікарі.

Але тепер вони гарно навчаються у школах, займаються музикою та малюванням, співають і танцюють.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня у співробітниці одеського комунального підприємства народилося одразу п'ять малюків — три хлопчики і дві дівчинки.