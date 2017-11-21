У Львові відкрили сервісний центр із видачі закордонних паспортів (відео)

12:51, 21 листопада 2017
Суспільство
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Центр прийматиме вдень до півтисячі людей.

У Львові відкрили сервісний центр з видачі закордонних паспортів. Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

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Центр прийматиме вдень до півтисячі людей. Це чи не втричі більше, ніж у попередньому центрі. Тепер його залишили лише для видачі документів.

А у новому паспортному сервісі всі вісімнадцять віконечок працюватимуть на прийом документів. Також всередині центру облаштували дитячу зону.

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Теги: #паспорти Львів#сервіс видачі паспортів