У кримінальній справі про геноцид 1932-33 рр. обвинувачених не буде?

Основною метою порушення кримінальної справи щодо геноциду в Україні у 1932-1933 роках має стати юридичне доведення судом факту вчинення злочину проти людства.

Про це УНІАН повідомив автор одного зі звернень, на основі якого Службою безпеки України було порушено кримінальну справу, голова Українського інституту національної пам’яті Ігор ЮХНОВСЬКИЙ.

"Ми хочемо добитись того, аби український суд підтвердив, що Голод 1932-33 років був злочином проти людства, що в Україні панував тоді режим терору", - сказав він.

За його інформацією, Український інститут національної пам’яті сьогодні володіє сотнями тисяч свідчень про злочинні дії комуністичної влади, частина з яких вже передана Українським інститутом національної пам’яті до СБУ.

Водночас І.ЮХНОВСЬКИЙ зауважив, що дана кримінальна справа, швидше за все, не буде стосуватись якихось конкретних осіб. "Ми не зможемо цього зробити, тому що у тих подіях були задіяні тисячі людей, деякі з яких самі стали жертвами тодішнього режиму", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки України порушила кримінальну справу за фактом вчинення геноциду в Україні у 1932-1933 роках, внаслідок чого загинули мільйони громадян.

За даними прес-центру СБУ, кримінальну справу за фактом вчинення геноциду в Україні у 1932-1933 роках, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 442 Кримінального кодексу України, було порушено 22 травня 2009 року.

Підставою для порушення стали звернення голови Українського інституту національної пам’яті І.ЮХНОВСЬКОГО, народних депутатів Григорія ОМЕЛЬЧЕНКА, Олександра ЧОРНОВОЛЕНКА, голови Асоціації дослідників голодоморів в Україні Левка ЛУК’ЯНЕНКА, голови товариства «Меморіал» ім. В.Стуса Романа КРУЦИКА, а також заяви інших громадян України з вимогами провести розслідування обставин вбивства голодом мільйонів людей в Україні у 1932-1933 роках, зазначили в СБУ.