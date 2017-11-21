Ротару з невісткою та онучкою-моделлю знялася для обкладинки журналу (фото)

Народна артистка України Софія Ротару, яка в серпні відзначила ювілей, знялася в новій фотосесії для української версії журналу ELLE. Про це повідомляє ТСН.

Компанію Ротару на знімальному майданчику склали її онучка, модель Соня Євдокименко і невістка Світлана.

Першими фото зі зйомок на сторінці в Instagram поділилася Соня. На фотографії знаменита співачка постає у чорному костюмі і білій сорочці, сама Соня - у чорній сукні з паєтками, а її мама - також у чорній сукні.

@elle_ukraine December Issue | OUT NOW #DGFamily Публікація від S O F I A (@sofialookbook) Ноя 21 2017 о 3:34 PST

Журналу з інтерв'ю Софії Ротару та її родичок з'явиться у продажу в грудні.

Як повідомляв УНІАН, раніше Софії Ротару у Москві вручили премію "Золотий грамофон".