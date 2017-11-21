Ротару з невісткою та онучкою-моделлю знялася для обкладинки журналу (фото)
15:58, 21 листопада 2017Суспільство
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На фотографії знаменита співачка постає у чорному костюмі і білій сорочці, її онучка - у чорній сукні з паєтками, а невістка - також у чорній сукні.
Першими фото зі зйомок на сторінці в Instagram поділилася онука Соня / Instagram sofialookbook
Народна артистка України Софія Ротару, яка в серпні відзначила ювілей, знялася в новій фотосесії для української версії журналу ELLE. Про це повідомляє ТСН.
Компанію Ротару на знімальному майданчику склали її онучка, модель Соня Євдокименко і невістка Світлана.
Першими фото зі зйомок на сторінці в Instagram поділилася Соня. На фотографії знаменита співачка постає у чорному костюмі і білій сорочці, сама Соня - у чорній сукні з паєтками, а її мама - також у чорній сукні.
Журналу з інтерв'ю Софії Ротару та її родичок з'явиться у продажу в грудні.
Як повідомляв УНІАН, раніше Софії Ротару у Москві вручили премію "Золотий грамофон".
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