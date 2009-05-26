У Черновецького «взяли під контроль» гори сміття на Хрещатику

16:11, 26 травня 2009
Суспільство
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"Ситуація більш-менш вирівнялась"

У Головному управлінні благоустрою міста Києва заявляють, що влада столиці взяла під контроль ситуацію з прибиранням у центрі міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам сказав заступник начальника управління Віктор КУНЦ.

"Ми контролюємо цю ситуацію. І я думаю, що вона буде вирішена”, - сказав він.

В.КУНЦ не пояснив, як саме відбувається контроль, але звернув увагу, що якщо після цих вихідних на Хрещатику та Майдані Незалежності дійсно було сміття, то сьогодні “ситуація більш-менш вирівнялась”.

“Зараз ми кожен день контролюємо цю ситуацію. Так як прибирали раніше – не прибирають, але все ж збір сміття відбувається”, - заявив він.

На запитання, чи виділялись якісь кошти з міського бюджету для забезпечення роботи житлово-комунального господарства, щодо яких висували свою вимогу комунальники Шевченківської райдержадміністрації столиві, В.КУНЦ відповів: “Додаткові кошти у район не надходили”. Він додав: «Усі райони мають бути в рівних умовах. Ситуація в кожному районі зараз така, важка. Я думаю, що далеко це не зайде, і я вважаю, що все ж таки здоровий глузд візьме верх”.

Як повідомляв УНІАН, з 23 травня комунальники Шевченківського району столиці, за рішенням Об’єднання первинних профспілкових організацій комунальних підприємств житлового господарства цього району, припинили прибирати центр міста – Хрещатик і Майдан Незалежності. Згідно з їхньою заявою, акцію розпочато через відсутність коштів у бюджеті столиці на фінансування житлово-комунального господарства.

Профспілки вимагають виплатити працівникам борги із зарплати, погасити минулорічні борги за ремонт житла та виділити кошти на невідкладні ремонтні роботи.

 

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