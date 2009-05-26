Лабораторія дослідила молоко 9 торгових марок (результати)

Молочна продукція українських виробників безпечна для споживання. Про це повідомила завідуюча лабораторією інструментальних досліджень Технологічного інституту молока і м`яса Української академії аграрних наук кандидат біологічних наук Гузель НАСИРОВА сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За її словами, в травні інститут провів дослідження молочної продукції кількох торгових марок, зокрема, було досліджено 8 зразків молока жирністю 2,5% і 9 зразків сметани жирністю 15%.

За інформацією Г.НАСИРОВОЇ, результати досліджень показали, що більшість продукції відповідає нормативним вимогам. «Результати дослідження показали, що в цілому якість досліджуваних зразків відповідає вимогам нормативної документації», – сказала фахівець.

Згідно з висновками експертів, найкращі результати з тестованих торгових марок продемонстрували: молоко «Українське» (ТМ «Простоквашино») і сметана ТМ «Простоквашино», «Кремез» і «Веселий молочник».

Проте в половині досліджуваних зразків молока засіяність мікроорганізмами перевищувала допустимі норми. «Тому молоко краще кип`ятити», – додала Г.НАСИРОВА. При цьому вона відмовилася назвати торгову марку, в якій було виявлено відхилення.

А в досліджуваних зразках сметани, за словами фахівця, вміст молочнокислих бактерій був навіть вищий за мінімальні норми, що робить цей продукт не лише безпечним, але й корисним для здоров`я.

При цьому фахівець зазначила, що проблема молокопереробної промисловості – у відсутності якісної сировинної бази, а також перевірок з боку держави. «Якби підприємства знали, що держава проводить дослідження, вони більше уваги звертали б на якість продукції», – додала Г.НАСИРОВА.

Досліджувалася продукція ТМ «Гурманіка», «Кремез», «Молочар», «Простоквашино», «Слов’яночка», «ФАНІ», «Щодня», «Яготинське», «President».