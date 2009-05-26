У Києві пограбували ще один банк

Сьогодні близько 12.00 у Подільському районі Києва на вул. Порика, 3, невідомий чоловік із застосуванням вогнепальної зброї скоїв напад на відділення Індекс-банку.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України у м. Києві, чоловік середніх років, зріст близько 175 см, був одягнутий в чорну куртку, темні брюки, зайшов до фінансової установи і почав вимагати у касира гроші, під час чого зробив постріл у стелю з обрізу мисливської рушниці.

Заволодівши 45 тис. грн. та деякою сумою у валюті, він з місця пригоди зник.

Міліція не виключає, що ця особа причетна до інших пограбувань фінансових закладів в столиці і просить всіх, кому щось відомо про цю особу, повідомити міліцію за номером "102".

Анонімність і винагорода в сумі 100 тис. грн. гарантується.