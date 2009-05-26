Тимошенко везе з Лівії добрі новини

Україна та Лівія домовилися про постачання лівійської нафти та будівництво нафтопереробного заводу (НПЗ) в Одеській області.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кабінету Міністрів України.

У повідомленні зазначено, що прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО озвучила ці домовленості на підсумковій спільній прес-конференції з прем`єр-міністром Лівії Аль-Багдаді Алі Аль-МАХМУДІ.

За її словами, потужність НПЗ, який імовірно будуватимуть біля Одеського припортового заводу, становитиме 10 млн. тонн нафти на рік.

Прем`єр повідомила, що вже найближчим часом лівійські фахівці приїдуть в Україну, щоб здійснити економічні розрахунки.

Українська сторона також домовилася з лівійськими колегами про експорт зерна.

Також перспективним напрямом співпраці між обома країнами Ю.ТИМОШЕНКО назвала виробництво та постачання в Лівію та інші країни Африки українських літаків і співпрацю у військово-технічній сфері. Вона вважає досягнуті домовленості та певні пріоритети не ситуативними, а ключовими для обох країн.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, український уряд робитиме все, щоб втілити розроблені проекти в життя.

Прем`єр-міністр сподівається, що 20 липня в Україні під час проведення засідання українсько-лівійської економічної комісії буде підписано документи щодо 17 проектів, які українська сторона передала лівійській стороні під час візиту.

Як повідомляв УНІАН, Україна та Лівія домовилися про співпрацю у військово-технічній сфері та у сфері використання атомної енергії в мирних цілях, а також про співпрацю у сфері охорони секретної інформації та про співпрацю у сфері вищої освіти. Відповідні договори підписано під час офіційного візиту української делегації в Лівію 26 травня.