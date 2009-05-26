Міжбанківський долар потіснив гривню

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку ціни на американську валюту почали рости, повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

За даними компанії, сьогодні на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,6130/7,6355 грн./дол., на 12:00 ціни піднялися до 7,6250/7,6400 грн./дол. До закриття цінові рівні досягли максимуму – 7,6460/7,6575 грн./дол.

Національний банк України на ринок не вийшов зважаючи на відсутність охочих працювати за заявленими курсами.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2435/0,2445 грн./рубль, до 12:00 ціни знизилися до 0,2426/0,2434 грн./рубль. До закриття торгів ціни встановилися на рівні 0,2421/0,2431 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль виріс і становив 31,50 рубля (+0,35).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3945/1,3947 дол./євро, а на 15:30 знизилися до 1,3913/1,3915 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,6030/10,6360 грн./євро, на 12:00 ціни пішли вниз – 10,5915/10,6210 грн./євро. До закриття торгової сесії цінові показники щодо євро-гривні виросли до 10,6125/10,6460 грн./євро.

За даними Нацбанку, сьогодні на міжбанку середньозважений курс долара за підсумками торгів становив 7,6167/7,6338 грн./дол. Всього було куплено 223,57 млн. дол., продано – 229,631 млн. дол.

Середньозважений курс євро за підсумками торгів на міжбанку сьогодні становив 10,6116/10,6473 грн./євро. Всього було куплено 23,629 млн. євро, продано – 26,974 млн. євро.

Середньозважений курс рубля за підсумками торгів на міжбанку сьогодні становив 0,242/0,244 грн./рубль. Загалом було куплено 372,095 млн. рублів, продано – 373,222 млн. рублів.