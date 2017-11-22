На Жіночому конгресі почалася дискусія щодо проблем та обмежень, з якими жінки стикаються на військовій службі (наживо)

В рамках 1-го Українського Жіночого Конгресу проходить дискусія "Жінки, мир та безпека".

Спікери обговорюють роль жінок у забезпеченні миру та зміцненні безпеки. Також акцентується увага на проблемах та обмеженнях для жінок на військовій службі.

Модераторка: Марія Іонова, народна депутатка України, співголова МФО «Рівні можливості»

Учасники:

Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе

Віце-прем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадим Черниш

Міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Анн-Софі Штуде

Національна координаторка з питань жінок, миру та безпеки, Фінляндія

Едіта Тахірі, голова Регіонального жіночого лобі Південно-Східної Європи (RWLSEE)

Спеціальне слово: Ван Нгуєн, в.о. Директора Представництва Програми розвитку ООН в Україні

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада в Києві за участі перших осіб держави відкрився 1-й Український Жіночий Конгрес, який зібрав триста найактивніших і успішних жінок і чоловіків з політики, бізнесу, неурядових організацій та медіа.

Мета проведення конгресу, організованого за ініціативи Міжфракційного депутатського об’єднання у Верховній Раді «Рівні можливості» – це об’єднання успішних жінок і чоловіків довкола ідеї забезпечення ґендерної рівності в різних секторах українського суспільства, як базового елементу сталого розвитку нашої держави.

Конгрес триватиме два дні – 22 та 23 листопада, в його рамках відбудеться 7 дискусійних панелей з питань посилення політичної і громадської участі жінок на різних рівнях, залучення жінок до процесу миротворчості та сектору безпеки, боротьби із ґендерно обумовленим насильством, а також подолання ґендерних стереотипів та посилення ґендерної освіти і просвіти.