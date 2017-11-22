У Житомирському перинатальному центрі впровадили сучасну інформаційну систему "Доктор Елекс", придбавши нову техніку

Для Житомирського обласного перинатального центру придбали комп’ютерну техніку, впровадивши у ньому медичну інформаційну систему «Доктор Елекс». Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської обласної ради.

Як зазначається у повідомленні, депутати обласної ради надали фінансову допомогу Житомирському обласному перинатальному центру на суму 230 тис. грн. За ці кошти нещодавно було придбано комп’ютерну техніку та впроваджено у центрі медичну інформаційну систему «Доктор Елекс».

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Ця система розроблена для автоматизації ключових позицій роботи сучасного закладу охорони здоров’я: реєстратури, робочого місця лікаря, лабораторії, діагностики, фінансів, звітності та менеджменту. Вона дозволяє впорядкувати та осучаснити роботу медиків.

Головний лікар перинатального центру Юрій Вайсберг зазначив, що оновлення матеріально-технічної бази його лікарні дасть можливість більш якісно надавати медичні послуги, зокрема, покращити кваліфікований догляд за вагітними, породіллям та новонародженими.

Нагадаємо, обласний комунальний заклад облради «Житомирський обласний перинатальний центр» є спеціалізованим лікувально-профілактичним закладом III рівня. Тут надають акушерсько-гінекологічну та неонатологічну допомогу жінкам з порушенням репродуктивного здоров’я, вагітним з нормальним і ускладненим перебігом вагітності, породіллям та новонародженим. Центр створений в рамках реалізації національного проекту «Нове життя». Медичну допомогу тут надають 84 лікаря та 158 середніх медичних працівників. Із загальної кількості лікарів 60% мають першу та вищу кваліфікаційну категорію.