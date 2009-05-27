Бомбосховище у Сімферополі реприватизували - рішення суду

Вищий господарський суд задовольнив касаційне подання прокуратури Криму і відмінив як необгрунтовані судові рішення, що зобов`язують Бюро реєстрації і технічної інвентаризації зареєструвати право власності акціонерного товариства на розташовані в Сімферополі бомбосховище й гуртожиток.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури автономії.

«Прокуратура добилася відміни рішення, яким приватній фірмі віддано у власність гуртожиток і бомбосховище», - інформує прес-служба.

Справу направлено на новий розгляд.

Законом України «Про приватизацію державного майна» встановлена заборона на приватизацію об`єктів цивільної оборони і житлового фонду, нагадує наглядове відомство.