Бомбосховище у Сімферополі реприватизували - рішення суду
16:33, 27 травня 2009Суспільство
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Додуматися треба було...
Вищий господарський суд задовольнив касаційне подання прокуратури Криму і відмінив як необгрунтовані судові рішення, що зобов`язують Бюро реєстрації і технічної інвентаризації зареєструвати право власності акціонерного товариства на розташовані в Сімферополі бомбосховище й гуртожиток.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури автономії.
«Прокуратура добилася відміни рішення, яким приватній фірмі віддано у власність гуртожиток і бомбосховище», - інформує прес-служба.
Справу направлено на новий розгляд.
Законом України «Про приватизацію державного майна» встановлена заборона на приватизацію об`єктів цивільної оборони і житлового фонду, нагадує наглядове відомство.
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