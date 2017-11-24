На Дніпропетровщині за ухилення від строкової служби винесено вироки 96 призовникам

На Дніпропетровщині за ухилення від строкової служби до кримінальної відповідальності в 2017 році притягнуто 96 чоловік.

Про це на прес-конференції в Дніпрі повідомив заступник військового комісара Дніпропетровського обласного військового комісаріату підполковник Сергій Полуциган.

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«Всього у нас зафіксовано 1380 (2,3%) тих, хто ухилився від служби в армії, незважаючи на повістки, вони так і не з’явилися у військкомати. Відповідні матеріали були передані до правоохоронних органів. 96 чоловік притягнуті до кримінальної відповідальності», – зазначив Полуциган.

За його словами, у цьому році повістками в військкомати були викликані понад 60 тис. жителів області. З них – 2,5 тис. (4%) раніше порушували правила військового обліку, але на цей раз прийшли до військкомату.

Полуциган повідомив, що загалом в 2017 році завдання з призову на строкову службу в регіоні виконано на 100%. Було призвано 2740 чоловік. З них 1742 – на службу в ВСУ, 943 – в Нацгвардію та 55 – в спецслужбу автотранспорту.