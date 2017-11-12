Примусовий призов до армії: ЗМІ розповіли, як можна обійтися без рейдів нічними клубами

Масові затримання молодиків, які ухиляються від повісток, показало нереформованість українських військкоматів. Події у нічних закладах Києва та Львова – приклад провальної роботи, йдеться у сюжеті ТСН.Тиждень.

«За останні десять років, на приклад, у зв’язку з тим, що була зруйнована система навчання в шкільних навчальних закладах «Допризовна підготовка юнаків», патріотичних гуртках, практично немає уявлення про те, що є не борг, а фактично відповідальність перед державою», - вважає ветеран АТО Роман Довбич.

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Однак предмет, який мав би пояснювати майбутнім захисникам, що без них держава – ніяк не впорається, створений за стандартами 2004 року. Найновіші підручники видані шість років тому. У книжках немає війни в Україні, а ворогом є аж ніяк не Росія. Роман Гладковський, головний спеціаліст департаменту загальної, середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти та науки: «На жаль, у нас з цим предметом є дві основні проблеми. По-перше – застаріла база. По-друге – це кадри».

При цьому, на думку військового волонтера Віталія Дейнеги, проблема з призовом полягає у підходах. «Наша армія – не місце, куди як скотину палкою треба зганяти призовників. Тут задача значно більша. Нам треба популяризовувати служіння в армії, наприклад. Я спостерігаю абсолютно огидну і неефективну рекламу», - вважає волонтер.

Відтак, на четвертому році неоголошеної війни, як освітніми, так і рекламними акціями здебільшого опікуються волонтери. «Має бути, по-перше, врегульовані законодавчі питання. По-друге, має бути масована якісна, креативна рекламна кампанія, яка б подіяла. Також грає якість ставлення до людини у військкоматі і в учебці. Вона має бути такою, щоб людина хотіла після строкової служби лишитись на контракті», - наголошує Дейнега.

Своєю чергою, у Генеральному штабі Збройних сил міркують над тим, щоб остаточно ліквідувати військові комісаріати. На їхній базі мають вирости спеціальні територіальні центри комплектування та соцпідтримки. «…Створення центрів повинно покращити обліково-мобілізаційну роботу, забезпечити прозорість та підвищити якість надання адміністративних послуг громадянам… Будуть розгортатись спеціальні вербувальні дільниці, де проводитимуться з громадянами відповідні роз'яснювальні заходи щодо вступу на військову службу за контрактом…», - наголошують у Генштабі.

Ветеран Роман Довбич усерйоз пропонує розглянути можливість офіційно відкуплятися призовникам. «Краще, щоб ті гроші працювали на державу, а не йшли в кишеню якомусь посадовцю», - пропонує він.

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Слід зазначити, що у Києві та Львові сталися примусові затримання молодих людей, які можуть ухилятися від отримання повістки до військкомату. Так, у ніч проти 28 жовтня у відпочинковому клубі Югендхаб поліція влаштувала обшуки. Там шукали у відвідувачів, здебільшого студентського віку, нібито наркотики.

«У клубі, всередині, ближче до виходу ми стояли і перед нами були співробітники уже саме у воєнній формі. З нашивками. Це були представники військкомату», - розповів Антон Косенко, затриманий у нічному клубі Києва.

«…Прийшов, почали танцювати. Але ближче до другої ночі залетіли люди в масках. В когось був надпис «поліція». Нам сказали повернутися до стіни, руки – на стіну. Комусь сказали сидіти, комусь сказали лежати. Коли хтось намагався знімати щось, на них кричали, погрожували, приклади застосовували. У тих, в кого нічого не знайшли, у мене в тому числі, просто взяли, поставили окремо. Сказали: «Ну, стій. Чекай», - додав 24-річний хлопець, студент одного зі столичних вишів.

Згодом близько четвертої ранку хлопців привезуть до збірного пункту Київського міського військкомату. Цей факт миттєво набув розголосу у пресі. «Керівництво каже, що або ви ночуєте, зранку проходити медкомісію і далі – розподіл по військах. Або ви підписуєте повістку», - розповів Косенко.

У Львові 4 листопада були затримання. Провулок Крива липа перегородили військові. «Проїзд Крива липа перекрили військові. Перевіряють документи у всіх хлопців призовного віку. Відпускають лише тих, хто має документи або студентський за умови, що денна форма навчання. Частина військових з поліцією намагались прорватись у заклад «Парадокс», - повідомляли у соціальних мережах. Події у столиці та Львові спричинили справжній скандал - комісари явно перевищили повноваження. «Якість тих, кого отак загребли в клубі, вона буде дуже низька. І це просто буде даремна трата державних грошей на їх підготовку», - не виключає Віталій Дейнега, волонтер ГО «Повернись живим».

Наразі, схоже, слід чекати на реформу військкоматів. Слід пам’ятати про найбагатшу країну Європи - Швейцарію. У цій країні армія - це все чоловіче населення від двірника до директора банку, здатне тримати автомат у руках.