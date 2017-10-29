Рейд в нічному клубі Києва: всіх затриманих відпустили з повістками з військомату

Затриманих під час рейду у київському клубі Jugendhub в ніч проти 28 жовтня відпустили з військомату. Про це Громадському повідомив адвокат затриманих Роман Стоічев.

Він зауважив, що хлопцям видали повістки на призовну комісію.

"Ми наразі готуємося до оскарження незаконних дій щодо хлопців, які були затримані, щоб обставини їхнього незаконного затримання та позбавлення свободи були встановлені, та їхні права були відновлені. У правовій державі не може панувати беззаконня. Сподіваємося, що суд дасть належну оцінку діям правоохоронців та військових військомату", - сказав він.

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Нагадаємо, правоохоронці провели обшук в одному з нічних клубів Києва. Під час нього в 17 осіб були знайдені наркотичні речовини. У розважальному закладі також виявлено 11 малолітніх та 32 особи, які ухиляються від призову на строкову службу. Останніх доставлено до столичного пункту збору призовників, а дітей передали батькам. За всіма виявленими фактами правопорушень поліція Шевченківського району столиці проводить перевірку.