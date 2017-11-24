СБУ звинуватила відомого виробника одягу у фінансуванні тероризму

Оперативники Служби безпеки України викрили відомого виробника одягу на фінансуванні терористичної організації «ЛНР». Цим брендом цілком може бути відомий російський виробник одягу Gloria Jeans.

Як повідомляє прес-центр СБУ, під час досудового слідства правоохоронці встановили, що ділки організували виробництво продукції на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганської області.

Виготовлений товар реалізовувався у мережі фірмових магазинів по всій території Україні.

За інформацією спецслужби, ділки сплачували «податки» до так званих державних органів «ЛНР», гроші використовувалися, зокрема, на фінансування незаконних збройних формувань бойовиків.

Слідчі провели низку санкціонованих обшуків в офісах та складських приміщеннях комерсантів у Київській, Харківській, Одеській, Львівській, Дніпропетровській, Запорізькій та Полтавській областях, під час яких правоохоронці виявили документацію та значну кількість готової до реалізації продукції.

«Аналіз вилучених матеріалів та документів підтверджує факт виробництва продукції саме на виробничих потужностях, розміщених на тимчасово окупованій території Луганщини», - йдеться у повідомленні.

Співробітники спецслужби встановили, що надалі товар транспортували через неконтрольовану ділянку українського кордону на територію Російської Федерації. Ділки підробляли документи щодо виготовлення продукції нібито на території РФ та інших країн і на їх підставі ввозили товар через митний кордон України для реалізації.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 200, ч. 1, 2, 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Варто зазначити, що СБУ у своєму повідомленні не називає імені виробника.

Однак, на частині фото, оприлюднених СБУ, видно логотип компанії.