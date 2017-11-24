"Лиходії, йдіть у ж...пу": Зеленський відреагував на скандал навколо "Сватів" (відео)
"Всім людям, які нас сварять, хочуть нас ділити за кольором, мовою і т. д., скажу від імені образу Васі Голобородько: А ви всі решта, лиходії, йдіть в ж...пу", - заявив Зеленський.
Український шоумен, актор, зірка "95 Кварталу" Володимир Зеленський записав друге відеозвернення щодо ситуації з серіалом "Свати", який опинився під загрозою закриття.
Зеленський прокоментував основні моменти, щодо яких виникли суперечки в соцмережах.
"Перше: кому нахрен потрібен серіал? Відповідаю: смаків багато, не подобається - не дивишся. Кому нафіг треба? 800 млн переглядів лише в Youtube. Друге, що "Свати" - це пропаганда. Хлопці, схаменіться. Серіал "Свати" про сім'ю, про любов, про дітей. Там немає нічого, крім гумору, сміху і теплого настрою. Ні-чо-го", - заявив Зеленський.
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"Самий неприємний аргумент - "Що ж таке, тільки зачіпили наших "Сватів", і ми прокинулися". Хлопці, це ви тільки прокинулися, а я не сплю останні 15 років, і кожну суботу "Квартал" не спить, і кожну суботу ми говорили все, що думаємо, всім можновладцям, вони тільки приходять і йдуть, а ми є. Ми назавжди", - заявив шоумен.
Закінчив комік своє відеозвернення так:
"Всім людям, які нас сварять, хочуть нас ділити за кольором, мовою і т. д., скажу від імені образу Васі Голобородько (президент у виконанні Зеленського в серіалі "Слуга народу", - ред.): А ви все решта, лиходії, йдіть в ж...пу", - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, служба безпеки України ухвалила рішення про заборону в'їзду строком на три роки громадянину РФ актору і виконавцю головної ролі в серіалі "Свати" Федору Добронравову. Пізніше ЗМІ почали повідомляти, що в Україні готуються заборонити і сам серіал.
Володимир Зеленський жорстко прокоментував можливу заборону "Сватів". Артист розкритикував дії СБУ.