З кожного квитка на фільм "Кіборги" 5 гривень підуть на допомогу сім’ям загиблих

Сьогодні, 24 листопада, в Києві команда фільму «Кіборги» та Фонд «Повернись живим» презентували ініціативу #ЯНебайдужий! В рамках ініціативи з кожного придбаного квитка на фільм «Кіборги», 5 гривень будуть перераховані на допомогу сім’ям загиблих в боях за Донецький аеропорт.

Стрічка «Кіборги» вийде в офіційний прокат 7 грудня 2017, вона присвячена одній з найбільш героїчних сторінок сучасної історії України – 242-денній обороні Донецького аеропорту.

«Наш фільм не про війну, наш фільм про мир, який народжується всередині цієї війни. В нас доволі багато напружених діалогів про те, що власне ми захищаємо, яку країну ми захищаємо, в якій країні ми хочемо жити» – наголосив режисер фільму Ахтем Сеітаблаєв.

Говорячи про війну, він підкреслив, що ця війна – це цивілізаційний вибір між радянським, імперським минулим та, маю сподівання, європейським українським майбутнім.

Також він зауважив, що в написанні сценарію брали участь безпосередньо Кіборги, які у 2014 обороняли ДАП, і кожного дня на нашому знімальному майданчику був хтось з них.

Перший заступник Міністра інформаційної політики Еміне Джапарова зазначила: «Саме через фільм сьогодні можемо показати події, що відбуваються в Україні, розвіяти всі міфи. Міністерство є партнером стрічки. Стрічка повністю співпадає зі Стратегією інформаційної реінтеграції Донбасу».

Як зазначив Голова Держкіно Пилип Іллєнко: «Це перший художній фільм про цю війну такого масштабу, тож на нього була покладена дуже важлива місія, і я пишаюся тим, що Держкіно його підтримало. Я вважаю, що ті меседжі і художні образи, які створені у цій картині, ідеально відповідають потребі нашого суспільства. Також хочу зауважити, що на промопідтримку «Кіборгів» Держкіно виділило рекордну суму — 550 тис.грн. Крім того, ми будемо включати цей фільм до всіх програм «Днів українського кіно» закордоном».

Продюсер фільму Іванна Дядюра, зазначила, що цей фільм про народження нової нації, нової країни, про народження нової армії. Вона розповіла, що під час зйомок фільму вони почули багато історій про тих людей, які були в аеропорту та загинули, і в певний момент стало питання: як просто допомогти цим людям? Саме так і народилась ініціатива #ЯНебайдужий.

«Ми хочемо, щоб з кожного квитка 5 гривень було перераховано в Фонд «Повернись живим» і звідти вони будуть розподілені сім’ям загиблих кіборгів» - закцентувала увагу Іванна Дядюра.

Про механізм реалізації ініціативи #ЯНебайдужий розповів Голова Фонду «Повернись живим» Віталій Дейнега. За його словами, зараз відбувається збір інформації про всіх, хто загинув під Донецьким аеропортом – в старому та новому терміналах, метеовишкою та вишкою керування польотами. Пізніше комісія, до складу якої увійдуть Кіборги, визначать критерії отримання допомоги сім’ям загиблих – якою вона буде та хто саме її отримає.

Також він підкреслив: «Цей фільм має інформаційну місію, він знятий не для касових зборів і при цьому він має свою соціальну відповідальність. Частина грошей, які могли бути використати на наступний фільм, будуть передані на допомогу сім’ям героїв. Це перший на моїй пам’яті соціально відповідальний фільм».

Організатори запрошують усіх взяти участь у соціальній ініціативі #ЯНебайдужий, купивши квиток на фільм «Кіборги», а також розповісти про неї іншим. Для цього варто тільки розмістити картинку з хештегом #ЯНебайдужий у своїй соцмережі.

Докладніше про ініціативу #ЯНебайдужий на офіційній сторінці фільму «Кіборги» в соціальній мережі Facebook: https://goo.gl/iVci47

Синопсис:

За їхніми спинами матері, жінки, діти і ціла Україна! Це історія не про війну, а про сучасних героїв, які творять нашу нову Україну. Незважаючи на різницю у статусі, походженні та віці, їх об’єднала одна мета – захистити рідну землю від агресора. Заради спільної перемоги вони готові стояти до кінця!

Сторінка у FB:facebook.com/kiborhy/

Прес-кіт: https://fex.net/#!681846495424