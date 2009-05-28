Рівнеазот отримає трохи газу, щоб не було катастрофи

Очисні споруди ВАТ «Рівнеазот» працюватимуть безперебійно, тому екологічна катастрофа обласному центру не загрожує, оскільки підприємству буде виділятися мінімальна кількість газу для підтримання робочого стану його очисних споруд.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, про це домовлено під час зустрічі голови ОДА Віктора МАТЧУКА з керівництвом НАК «Нафтогаз України».

Таким чином фактично відвернуто екологічну катастрофу Рівного, оскільки очисні споруди «Рівнеазоту» нині очищають понад 70% стоків майже 250-тисячного міста, зазначили в прес-службі.

Однак перспективи відновлення нормальної роботи самого підприємства поки що залишаються невизначеними. Основне виробництво підприємства фактично зупинено, адже воно не хоче працювати собі у збиток. Керівники підприємства заявляють, що й так майже півроку працювали збитково, закуповуючи газ за непомірно високими цінами.

Як повідомлялося, міська влада Рівного та керівництво «Рівнеазоту» висловлювали стурбованість припиненням подачі газу для виробничих потреб підприємства, оскільки це загрожувало б екологічною катастрофою для міста через зупинку очисних споруд «Рівнеазоту», які працюють на місто. Крім того, керівники місцевої влади висловлюють побоювання, що зупинка хімічного гіганта у разі повного припинення подачі газу призведе до великих соціальних проблем через поповнення лав безробітних працівниками підприємства, яких нині налічується понад 5 тисяч.

На ВАТ «Рівнеазот» відкидають звинувачення «Нафтогазу України» у заборгованості підприємства за природний газ і розцінюють припинення його подачі в достатній кількості як прояв політичного тиску НАК «Нафтогаз України» та уряду Ю.ТИМОШЕНКО.

Зокрема, у прес-службі підприємства запевняють, що «Рівнеазот» не купував природний газ у березні-квітні, а використовував той, який було куплено раніше і закачано у газосховища.