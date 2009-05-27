Рівнеазот скаржиться на Тимошенко: прем'єр наказала Нафтогазу тиснути?

ВАТ «Рівнеазот» не виключає можливості скорочення близько 40% кадрового складу підприємства (2 тисячі людей) внаслідок політичного тиску з боку уряду і НАК «Нафтогаз України» шляхом скорочення подачі природного газу на завод. Про це сьогодні повідомило УНІАН джерело в Рівненській міській раді.

Джерело також повідомило, що на «Рівнеазоті» не визнають претензій «Нафтогазу» з приводу боргів за природний газ і розцінюють примусове обмеження газопостачання як політичний тиск уряду Юлії ТИМОШЕНКО на підприємство та його власника.

У прес-службі ВАТ «Рівнеазот» не підтвердили й не спростували дану інформацію, разом із тим зазначивши, що керівництво підприємства вживатиме всіх можливих заходів для виконання обіцянки бізнесмена Дмитра ФІРТАША – повністю зберегти трудовий колектив, незважаючи на несприятливу ситуацію на ринку й труднощі, пов`язані з фінансово-економічною кризою.

Разом із тим, місцева влада вже висловила заклопотаність із приводу можливого скорочення працівників «Рівнеазоту» - вона вважає, що не зможе справитися з такою кількістю безробітних.

«Якщо скорочення відбудеться, допомогу по безробіттю хіміки одержуватимуть. Але працевлаштувати колектив можливості не буде. На сьогоднішній день у міському центрі зайнятості налічується 800 вакансій. На «Рівнеазоті» ж працює понад 5 тисяч людей», - заявив директор Рівненського міського центру зайнятості Андрій ГРЕЩУК.

Начальник управління економіки Рівненського міськвиконкому Микола КИРЕЯ також вважає, що «зупинка «Рівнеазоту» може призвести до соціального вибуху в місті». «Від заводу сьогодні надходить 10% від загального обсягу одного з основних доходів міського бюджету – податку з фізичних осіб», - повідомив М.КИРЕЯ.

За його словами, «в цій ситуації існує багато питань. У тому числі й політичних. Ми моніторимо ситуацію щодня. Відомо, що у вівторок керівництво області вирушило до Києва для врегулювання питання. Чи вдасться це зробити – невідомо».

Мер Рівного Володимир ХОМКО також висловив обурення вимушеним простоєм заводу.

«Те, що не працює «Рівнеазот», я іншим словом ніж маразм назвати не можу. Нормальне з технічної точки зору підприємство, укомплектоване фахівцями, зупинилося, коли особливо затребувані мінеральні добрива. Як результат місто зазнає збитків», - заявив В.ХОМКО.

Як повідомляв УНІАН, 7 травня ц.р. НАК «Нафтогаз України» припинив газопостачання ВАТ «Рівнеазот», мотивуючи своє рішення наявністю заборгованості за поставки природного газу в березні та квітні 2009 року.

«Рівнеазот» спростовує аргументи «Нафтогазу», оскільки підприємство не купує газ у державної компанії. В березні й квітні «Рівнеазот» споживав природний газ, який був раніше куплений підприємством і знаходиться в підземних сховищах України. «Рівнеазот» також указує на політичний і адміністративний характер відключення від газопостачання, мотивуючи це відсутністю офіційних претензій і судових позовів від «Нафтогазу України».