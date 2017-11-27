У Празі пройде "Тиждень українського кіно"

У Празі, столиці Чехії, з 27 листопада по 1 грудня пройде «Тиждень українського кіно».

Як повідомляє прес-служба Держкіно, в програмі заходу п’ять нових фільмів – «Червоний» (2017), «Стрімголов» (2017), «Припутні» (2017), «Січень-березень» (2017) і «Рідні» (2016).

У Держкіно зазначають, що також до програми показів увійшла класична стрічка, що є зразком українського поетичного кіно, – «Білий птах з чорною ознакою» (1972), режисера Юрія Іллєнка.