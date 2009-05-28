Мораторій на перевірки підприємств діятиме вибірково

Мораторій на проведення державними органами контролю планових і позапланових перевірок підприємств до кінця року не розповсюджується на підприємства, чия діяльність має високий ступінь ризику.

Про це говориться в роз`ясненні Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва (Держкомпідприємництва) щодо ухваленої 21 травня постанови Кабінету міністрів «Про тимчасові обмеження щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності на період до 31 грудня 2010 року», розміщеній на офіційному сайті відомства.

Передбачається, що органи держконтролю тимчасово припиняють проведення планових перевірок суб`єктів господарювання, окрім тих, які відповідно до затверджених Кабміном критеріїв мають високий ступінь ризику.

Для решти підприємств, діяльність яких віднесена до середнього і низького ступеня ризику, введено тимчасове припинення проведення органами держконтролю планових перевірок.

Крім того, мораторій на проведення перевірок не розповсюджується на перевірки податкових органів.

Органи держконтролю до кінця року не можуть проводити позапланові перевірки, окрім як за зверненням фізичних і юридичних осіб з приводу порушення підприємством законодавства або за поданням підприємства про проведення перевірки за його бажанням.

Якщо при перевірці виявлені порушення, то підприємство одержує розпорядження про їх усунення впродовж 30 діб. Застосовувати фінансові і адміністративні санкції до підприємств дозволяється лише у разі, якщо вони не виправлять порушення, виявлені під час перевірки.

До підприємств з високим ступенем ризику, зокрема, віднесені: суб`єкти, що ведуть кредитні історії, кількість яких становить більш як 1 млн..; підприємства з річним обсягом використання паливно-енергетичних ресурсів від 10 тис. тонн умовного палива і більше; стратегічні для економіки і безпеки підприємства; підприємства, які займаються розведенням, вирощуванням сільськогосподарських тварин, риби, птиці; підприємства із заготовки та/або обробки сировини тваринного походження; підприємства, які ведуть медичну практику, переробляють донорську кров та її компоненти, виготовляють з неї препарати тощо.

Повний перелік підприємств з високим ступенем ризику розміщено на офіційному сайті Держкомпідприємництва.

Як повідомляв УНІАН, 21 травня Кабінет міністрів України ввів мораторій на планові і позапланові перевірки підприємців всіма органами державного контролю, включаючи податківців і митників, до кінця цього року.