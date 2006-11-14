У Львові застрелили гендиректора ТзОВ «Галімпекс»

Сьогодні вранці у Львові було скоєно чергове резонансне вбивство. На прохідній ТзОВ «Галімпекс» - Львівський склодзеркальний завод застрелили генерального директора підприємства Богдана Дацка.

Як повідомило УНІАН джерело в правоохоронних органах, на території склодзеркального заводу (м.Львів, вул. Балабана, 14), коли Б.Дацко заходив на прохідну підприємства, до приміщення під’їхав невідомий автомобіль, з якого було випущено, за попередніми даними, автоматну чергу.

За даними джерела, обставини вбивства з’ясовуються правоохоронцями, які виїхали на місце події. Детальніша інформація на даний час відсутня.

Як відомо, ТзОВ «Галімпекс» - Львівський склодзеркальний завод посідає 35% європейського ринку ялинкових прикрас.