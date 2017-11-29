Вандала, який зруйнував меморіал Героям Небесної сотні у Києві, засудили до 4 місяців арешту

Мешканця Севастополя, громадянина України Юрія Чеканова, який розбив пам’ятну плиту з іменами Героїв Небесної сотні в однойменному сквері в центрі Києва, вироком Печерського суду Києва засуджено до 4 місяців арешту.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі Печерського райсуду Києва.

Суд призначив йому 4 місяці арешту, які він відбуватиме у відповідній установі виконання покарань.

Рішення було ухвалено суддею Печерського суду Олегом Білоцерківцем 23 листопада. У засудженого є 30 днів для оскарження цього рішення в апеляційній інстанції.

Як повідомляв УНІАН, Чеканову, який 5 жовтня зруйнував пам’ятну дошку героям Небесної сотні, Печерський суд 6 жовтня обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 320 тис. грн.

Після завершення судового засідання Чеканова доправили до слідчого ізолятора.