Суд заарештував вандала, який зруйнував меморіал Небесної сотні в Києві (фото, відео)

Жителю Севастополя Юрію Чеканову, який 5 жовтня зруйнував пам’ятну дошку героям Небесної сотні у центрі Києва, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 320 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалив суддя Печерського районного суду Києва Роман Новак, задовольнивши клопотання прокуратури про запобіжний захід для підозрюваного.

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Також в ухвалі йдеться, що підозрюваний зобов’язаний здати закордонний паспорт та інші документи, що дають право виїзду з України. Заставу може внести або він особисто, або заставодавець.

Також дане рішення може бути оскаржено в Апеляційному суді Києва впродовж 5 днів. Чеканова доправили до слідчого ізолятора після завершення судового засідання.

Як повідомляв УНІАН, прокурор Київської місцевої прокуратури №6 Сергій Сказко просив суд обрати Чеканову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з огляду на те, що підозрюваний не має постійного місця проживання на неокупованій території, оскільки є жителем Севастополя. А отже, за словами прокурора, існує ризик, що він може ухилятися від слідства, поїхавши на непідконтрольну Україні територію Луганської чи Донецької областей, або ж до окупованого Криму.

Зазначається, що під час розгляду питання в залі засідань відбулася досить напружена розмова між активістами Майдану та підозрюваним, який знаходився в скляному боксі.

Сам підозрюваний стверджує, що він зруйнував пам’ятний знак тому, що йому не місце в центрі Києва. Активісти кажуть, що він “тітушка”, якого найняли, щоби здійснити провокацію.