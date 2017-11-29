У ВР пропонують запровадити кримінальну відповідальність за заперечення Голодомору як геноциду

Група народних депутатів України зареєструвала проект закону, яким пропонує запровадити кримінальну відповідальність за заперечення Голодомору як геноциду.

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Відповідний законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо кримінальної відповідальності за заперечення Голодомору)" №7343 зареєстровано на сайті Верховної Ради.

Документ запропонували позафракційні народні депутати Юрій Левченко, Андрій Іллєнко, Михайло Головко та Олег Осуховський.

«Метою підготовки законопроекту є встановлення санкції за правопорушення, яким є публічне заперечення Голодомору 1932-1933 років в Україні як геноциду українського народу, шляхом встановлення кримінальної відповідальності за публічне його заперечення», - йдеться у пояснювальній записці до документу.

Законопроект передбачає доповнення Кримінального кодексу України новою статтею 442 (1) «Публічне заперечення Голодомору 1932 – 1933 років в Україні, як геноциду українського народу», в якій передбачається кримінальна відповідальність за публічне його заперечення, а так само виготовлення і розповсюдження матеріалів з таким запереченням, а також якщо ті самі дії, вчинені службовими особами, або якщо вони вчинені повторно.