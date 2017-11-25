Порошенко хоче, щоб Росія визнала Голодомор геноцидом українців і покаялася

Президент Петро Порошенко висловив сподівання, що у майбутньому Росія визнає Голодомор геноцидом українського народу. Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав сьогодні в Києві під час жалобних заходів у зв’язку з Днем пам’яті жертв голодоморів.

Читайте такожПорошенко: треба ухвалити закон про введення відповідальності за невизнання Голодомору і Голокосту«Хотілося б, щоб хай не ми, а краще, щоб ми, а не наші діти, дочекалися неймовірного: аби в Росії сталися такі зміни, за яких російська нова еліта також визнала б Голодомор геноцидом. Або хоча би покаялася за нього», - зазначив він.

За словами Порошенка, Російська Федерація сама себе записала в правонаступниці Радянського Союзу.

«А відтак, хоче того чи ні, взяла на себе не лише активи колишнього СРСР, але й відповідальність за злочини радянського режиму. На жаль, поки що ці злочини вони лише виправдовують тим, що, мовляв, конфіскація зерна в українських селах забезпечила коштами індустріалізацію. Виходить в селян України примусово забирали життя, аби забезпечити великодержавну велич Росії», - заявив президент.

Як відомо, сьогодні в Україні вшановують пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років.

У ХХ столітті українці пережили три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Однак, наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років – геноцид українського народу, здійснюваний тоталітарним комуністичним режимом СРСР.

За даними Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи, втрати населення в Україні через надсмертність під час Голодомору в 1930-х роках становили 3,9 млн осіб.

На сьогодні 14 країн на рівні парламентів визнали Голодомор в Україні 1932-33 років геноцидом.