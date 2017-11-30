У Києві суд заарештував відомого одеського контрабандиста із заставою у 21 мільйон гривень

Печерський районний суд Києва сьогодні обрав запобіжний захід Вадиму Альперіну, якого підозрюють у пропозиції 800 тис. доларів хабара співробітникові Національного антикорупційного бюро України. Про це УНІАН повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

За її словами, суд обрав Альперіну запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб із можливістю внесення застави у сумі 21 млн грн. Після оголошення ухвали суду Альперіна було доправлено до слідчого ізолятора.

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Як повідомляв УНІАН, детективи НАБУ і співробітники Генпрокуратури викрили особу, яка пропонувала хабар співробітникові бюро в розмірі 800 тисяч доларів.

Попередньо дії особи кваліфіковано за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка чи надання неправомірної вигоди посадовій особі).

За словами генпрокурора Юрія Луценка, на початку листопада за заявою НАБУ про пропозицію хабара керівникові головного підрозділу детективів НАБУ було зареєстроване провадження, в рамках якого "зафіксована пропозиція відомого одеського контрабандиста Альперіна виплатити 800 тис. дол. за зняття арешту з рахунків підконтрольних йому підприємств на 450 млн грн".