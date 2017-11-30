Горілка, секс та наркотики: Луценко розкритикував методи роботи НАБУ

Генеральний прокурор Юрій Луценко вважає, що співробітники Національного антикорупційного бюро не мали права пропонувати хабар першому заступнику голови Державної міграційної служби.

Про це він сказав на брифінгу 30 листопада, оприлюднивши деталі спецоперації НАБУ, передає «Українська правда».

"Ще на початку року НАБУ під процесуальним керівництвом САП проводило розробку ймовірних корупційних дій працівників Державної міграційної служби та пов'язаних із ними державних чиновників" – розповів Луценко.

Генпрокурор пояснив, що НАБУ не мали заяву від конкретної людини щодо корупції в ДМСУ, а володіли загальною інформацією, що чиновники відомства могли незаконно видавати дозволи на постійне проживання іноземців в Україні, а також видавати незаконно паспорти громадянства України для іноземців, котрі не мали на це права.

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"Хочу підкреслити, що однією з проблем є те, що як такого заявника у справі по суті немає… Є лише інформація і далі НАБУ згідно зі своїми повноваженнями проводить спробу вивчити ситуацію і знайти корумпованих чиновників", – зазначив Луценко.

Генпрокурор розповів про три епізоди схеми, яку застосовувало Національне антикорупційне бюро.

"Працівники НАБУ діяли по трьох епізодах: вони принесли пакет документів на першого громадянина Ірану, попросивши чиновницю а власне першого заступника (голови) Державної міграційної служби виготовити паспорт громадянина України цій людині".

"У відповідь чиновниця сказала, що така процедура існує, і вона коштує таку-то суму коштів. З моєї точки зору це вже дає підставу говорити про корупцію в ДМСУ.. Тим не менше дії в цьому епізоді не знайшли будь-якого розвитку", – зазначив Луценко.

За його словами, по-другому епізоду працівники НАБУ запропонували легалізувати документи в'єтнамського громадянина.

"В ході цього епізоду чиновниця не називала суму, але тим не менше отримала суму неправомірної вигоди. Після цього її також не затримали і ситуація не мала розвитку", – зазначив генпрокурор.

"В третьому епізоді працівники НАБУ запропонували легалізувати ще одного іранського громадянина і при цьому не отримали від неї ніяких сигналів, але вчора вийшли і пробували дати їй 15 тисяч доларів, при чому були затримані", – додав він.

Луценко пояснив логіку дій Генпрокуратури:

"На моє глибоке переконання працівники державних правоохоронних органів не мають права пропонувати державному чиновнику прийняти завідомо незаконне рішення і очікувати при цьому, яку суму він назве. Це чиста провокація".

Очільник ГПУ розповів, що за заявою чиновниці ДМСУ прослуховували дії агента НАБУ.

"В ході майже двохмісячного контролю… прослуховувалися всі оперативні наради, які фактично зводилися до одного: як зробити так, щоб вона все ж таки назвала цифру… Пропонувалися різні варіанти: пити з нею не вино, а щось міцніше… інтимні питання. Думаю, що ніхто не хотів би, щоб місяцями агенти пробували видавити через горілку, секс або наркотики ті чи інші слова від будь-кого", – наголосив генпрокурор.