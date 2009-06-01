На Київщині спіймали сексуального маніяка: 11 зґвалтувань і вбивств

Минулої п’ятниці у Київській області був затриманий чоловік, якого викрито у скоєнні 11 зґвалтувань і вбивств на території регіону з 2006 по 2009 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Володимир ЄВДОКИМОВ.

За його словами, зараз цей 35-річний чоловік активно перевіряється на причетність ще до 30 злочинів (пограбувань і зґвалтувань), на які вже на 90% є докази, і перевірятиметься у причетності до ще понад 100 злочинів.

Як сказав В.ЄВДОКИМОВ, для розкриття цих злочинів було задіяно величезну кількість співробітників міліції та технічних засобів, було перевірено на можливу причетність до цих злочинів понад 10 тисяч осіб, перевірено сотні тисяч транспортних засобів, на яких міг пересуватися злочинець, здійснено 654 забори крові, щоб встановити ДНК, і вперше застосовувалось технічне ноу-хау, яке в подальшому буде запроваджено для розкриття інших видів злочинів.

За його словами, жертви маніяка - жінки від 18 до 70 років. Чотирьом із жінок, які були зґвалтовані, вдалося вижити, оскільки вони не чинили опору. Дві з них його вже впізнали.

Крім того, усі зібрані докази, у тому числі експертні, вказують саме на те, що затримана людина була причетна до цих вбивств та зґвалтувань.

Як зазначив В.ЄВДОКИМОВ, серед початкових версій було те, що ці злочини міг скоїти або лісничий, або хтось із військовослужбовців, оскільки неподалік місць, де було знайдено тіла жінок, розташовано ряд військових частин.

За словами В.ЄВДОКИМОВА, «сьогодні, працюючи над затриманим, ми бачимо, що він би не зупинився. У той же час, завдяки професіоналізму працівників міліції, на відміну від відомих раніше маніяків, злочинна діяльність цього була припинена у якомога стислі терміни».

Крім того, як зауважив заступник міністра, під час розшуку підозрюваного не було незаконно затримано жодної людини і не було вчинено з боку співробітників міліції жодних протиправних дій.

Як зауважив В.ЄВДОКИМОВ, затриманий у 2002 році був засуджений за пограбування жінки у Києві, але умовно-достроково звільнений, коли до закінчення терміну покарання, визначеного судом, йому залишалось 8 місяців.

У свою чергу, міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО акцентував увагу на тому, що цей злочин розкритий «інтелектуальною аналітичною роботою».

Міністр додав: «Ми маємо справу із сексуальним маніяком, який би не зупинився».

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, серія цих злочинів – одна із найрезонансніших, яка турбувала правоохоронні органи в останні роки. Для розкриття злочинів були задіяні усі сили київського Главку міліції, ГУ МВС Київської області, центрального апарату МВС. Як зазначив міністр, обсяг справи становить 148 томів.

Водночас, сказав Ю.ЛУЦЕНКО, не виключено, що існують ще потерпілі, які з тих чи інших причин не зверталися до міліції, а тому правоохоронці просять таких осіб звернутися до органів внутрішніх справ.

Враховуючи обсяг роботи, який було зроблено для розкриття злочину, керівництво МВС і, зокрема, особисто міністр, сьогодні вручив нагороди, цінні подарунки, чергові звання ряду співробітників, які брали участь у затриманні зловмисника.