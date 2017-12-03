У Львові снігоприбиральна техніка перейшла на цілодобовий режим роботи

У Львові у зв'язку з погіршенням погодних умов техніка, задіяна для прибирання міста від снігу, з вечора суботи, 2 грудня, працює в цілодобовому режимі.

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Як повідомила директор Департаменту житлово-комунального господарства Львівської міської ради Ірина Маруняк, снігоприбиральна техніка працювала всю ніч, вранці до прибирання міста від снігу долучилися працівники комунальних підприємств.

"У зв'язку з погіршенням погодних умов в місті вночі та вранці працює снігоприбиральна техніка. Для посипання вулиць за ніч було використано 189 кубометрів піскосуміші. Всього у місті працюють і задіяні в черговому режимі понад 100 одиниць снігоприбиральної техніки: підмітальні машини, піскорозкидувачі, навантажувачі, трактори.

Містяни також можуть стежити за роботою снігоприбиральної техніки онлайн.

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, 3 грудня на території Львова та області на дорогах ожеледиця, вдень місцями сильний мокрий сніг. Вітер північно-східний, вночі 5-10 м/с, вдень 9-14 м/с, слабкі хуртовини. Температура повітря вночі - 6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.