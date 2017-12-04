Православні святкують Введення в храм Пресвятої Богородиці

Православні християни 4 листопада відзначають свято Введення в храм Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії.

Як повідомляє «Православний спадок України на Святій Горі Афон», це двонадесяте свято - одне з дванадцяти головних свят Православної Церкви.

За Переданням, батьки Пресвятої Богородиці, святі праведні Іоаким та Анна, довгий час залишалися бездітними. Вони дали обітницю Богові, якщо народиться у них дитина – її буде віддано для служіння Богу.

Коли Діві Марії виповнилося три роки, батьки виконали обіцянку. Майбутню Богоматір одягнули в гарний одяг і з запаленими свічками в руках, під спів привели Її в Єрусалимський храм. Там Дівчинку зустріли священство на чолі з первосвящеником.

У Єрусалимський храм потрібно було піднятися 15-ма сходинками. Це було складною перешкодою для 3-річної дитини, проте Пресвята Діва, коли Її опустили на першу сходинку, швидко піднялася наверх.

Потім первосвященик, за наказом Божим, ввів Божу Матір у Свята святих - священне місце в іудейському храмі, куди лише раз на рік дозволялося входити первосвященику. Усі, хто був присутній у день Введення Пречистої у храм, дуже здивувалися, що Дівчинку ввели у Свята святих.

За церковним Переданням, Діва Марія до 15 років жила біля храму, вона виховувалася в товаристві благочестивих дів, вивчала Святе Письмо, займалася рукоділлям, молилася.

Про свято Введення в храм Пресвятої Богородиці згадував святитель Григорій Ніський ще в IV столітті. Однак перші документальні свідчення про святкування датовані VIII століттям.

Афонська обитель Хіландар 4 грудня відзначає панигір.

Свято Введення в храм Пресвятої Богородиці відзначається під час Різдвяного посту. За церковним Уставом у цей день дозволяється вживати рибу.