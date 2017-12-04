Gucci випустив три фільми про гендерну нерівність (відео)

Італійський бренд Gucci представив колаборацію з головною онлайн-платформою для колекціонерів мистецтва Artsy. Співзасновник Artsy - засновник музею «Гараж» Даша Жукова.

Gucci і Artsy сфокусувалися на гендерну нерівність у сфері мистецтва. WWD підкреслює, що серед художників, представлених в приватних галереях, - 30% відсотків жінок і 70% чоловіків. Таке ж відсоткове співвідношення - на керівних посадах у великих музеях.

В рамках співробітництва команда співробітників Gucci і Artsy зняла три короткометражні фільми про жінок і чоловіків у сфері мистецтва. Ролики транслюватимуться у всіх соціальних мережах Artsy.

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Також модний бренд і платформа створятm інсталяцію на виставці Art Basel — вона пройде в Майамі з 7 по 9 грудня, пише buro247.ru.

Куратор проекту Ентоні Спінелло говорить про ідею фільмів так: «Ось з чого потрібно почати. Ми повинні по-іншому виховувати наших дівчаток. Ми повинні по-іншому виховувати наших хлопчиків».

Президент і глава американського підрозділу Gucci Сьюзен Чокачі коментує, що бренд багато років виступав за гендерну рівність: «У 2013 році ми створили кампанію Chime for Change, щоб об'єднати голоси, що підтримують жінок і дівчаток по всьому світу. З тих пір кампанія допомогла сотням з тисяч жінок і дівчаток, запустивши понад 420 проектів в 88 країнах».